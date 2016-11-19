Самолет с запчастями для спецборта с кремлевским пулом вылетел в Лиссабон

Из Москвы в Лиссабон вылетел самолет с запчастями для кремлевского спецборта, сломавшегося по пути в Лиму. Напомним, лайнер с российской делегацией и журналистами, летевший на саммит АТЭС в Перу, сел в Лиссабоне из-за неисправного двигателя.

«В 11:30 (мск) субботы из Москвы в Лиссабон вылетел резервный борт с запчастями для замены вышедшего из строя блока зажигания самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия"», – сообщила официальный представитель управления делами президента России Елена Крылова.

По ее словам, вопросами питания и размещения журналистов и членов делегации, застрявших в Лиссабоне, занимается авиакомпания «Аэрофлот». Резервный борт доставит их в Лиму после того, как выгрузит в Лиссабоне запчасти для сломавшегося Ил-96.