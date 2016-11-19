МИД отреагирует на объяснения Швейцарии после инцидента с самолетом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва соответствующим образом отреагирует на объяснения Швейцарии по поводу инцидента с российским спецбортом.

«Мы не оставили незамеченными сообщения СМИ на эту тему, и наше посольство в Швейцарии запросило разъяснения у швейцарской стороны. Мы ждем объяснений и соответствующим образом на них прореагируем, когда они будут даны», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, пассажиров российского лайнера особо обеспокоило то, что истребители приблизились к самолету на достаточно близкое расстояние.

Напомним, швейцарские истребители сопровождали российский самолет, на борту которого находились члены делегации и журналисты, летевшие на саммит АТЭС в Перу. Посольство России в Берне направило в МИД Швейцарии ноту.