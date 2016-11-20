Самолет с журналистами кремлевского пула прибыл в Лиму

Лайнер с журналистами кремлевского пула и членами российской делегации сегодня утром прибыл в столицу Перу на саммит АТЭС.

Напомним, спецборт приземлился вечером 18 ноября в Лиссабоне на дозаправку и не смог вылететь из-за проблем с двигателем. В субботу резервный борт доставил из Москвы в Лиссабон необходимые запчасти. Вечером 19 ноября журналистам и делегатам удалось вылететь в Перу.

В результате перелет из Москвы в Лиму вместо 18 часов длился 40 часов. Президент Владимир Путин летел в Перу другим самолетом.