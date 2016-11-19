Кремлевский пул вылетел из Лиссабона в Перу

Журналисты кремлевского пула и члены российской делегации, застрявшие в Лиссабоне из-за сломавшегося самолета, вылетели в столицу Перу. Устранение поломки потребовало доставки запчастей из Москвы.

Ранее сообщалось, что журналисты и делегаты вылетят на резервном самолете, который доставит запчасти в Лиссабон, но, по словам корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, они отправились в Лиму на отремонтированном лайнере.

«Минут через 15 должны взлететь починенным бортом (не все выдержали испытание, ряды наши поредели) курсом на Лиму (зачем, никому уже давно не понятно, но мы летим)», – написал Колесников в Facebook.

Перелет из Лиссабона в Лиму занимает более 11 часов.