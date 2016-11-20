Песков рассказал подробности встречи Путина и Обамы в Перу

Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама провели короткую встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в столице Перу. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, главы государств договорились продолжать контакты России и США по Сирии.

«Президенты выразили сожаление, что не удалось достичь прогресса по Украине. Вместе с тем было подчеркнуто, что оставшиеся два месяца (до ухода Обамы с поста. – Ред.) необходимо использовать для продолжения поисков сирийского урегулирования. В этом контексте условились, что Лавров и Керри продолжат контакты», – сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что Путину и Обаме удалось провести незапланированную короткую встречу на полях саммита АТЭС в Лиме.