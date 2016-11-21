Саркози проиграл праймериз и шанс побороться за пост президента

Экс-президент Франции Николя Саркози проиграл в первом туре праймериз правоцентристских республиканцев, выбирающих кандидата на пост главы государства, сообщает Reuters. Победу одержал бывший премьер правительства Саркози Франсуа Фийон, набравший, по предварительным данным, 44,2% голосов. Второе место занял мэр Бордо Ален Жюппе с 28,3%. Саркози оказался лишь третьим из семи кандидатов с результатом 20,6%. «Пора мне попробовать жизнь, в которой больше частных страстей, чем публичных», – сказал экс-президент.

Саркози признал свое поражение и пообещал поддержать Фийона во втором туре праймериз, который пройдет 27 ноября. У Фийона хорошие шансы победить и во втором туре. По данным опросов OpinionWay на основании выборки 3095 респондентов, экс-премьер может победить Жюппе с результатом 56% против 44%, отмечает агентство.

Президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 г. О своем намерении баллотироваться на этот пост заявили лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, которой социологи прогнозируют выход во второй тур, а также социалист, экс-министр экономики Эммануэль Макрон, ушедший в отставку в августе из-за разногласий с действующим президентом, однопартийцем Франсуа Олландом. Популярность самого Олланда крайне невысока. О своих планах относительно нового срока он объявит в декабре.