Путин: западные партнеры ищут внешнего врага для поддержания дисциплины в своих государствах

Практика принятия решений в НАТО вызывает беспокойство, Москва вынуждена принимать ответные меры, заявил президент России Владимир Путин. Как передает «РИА Новости», об этом президент заявил в интервью в фильме Оливера Стоуна «Украина в огне», премьера которого состоится 21 ноября на телеканале РЕН ТВ в 17.00 по московскому времени. Он также отметил, что западные партнеры намеренно ищут внешнего врага, чтобы поддерживать дисциплину в своих государствах.

«Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? Нас беспокоит практика принятия решений. Я знаю, как принимаются решения. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США. И там легко может появиться все что угодно. Системы противоракетной обороны и новые базы и, если потребуется, и новый ударный комплекс», – сказал Путин.

Он пояснил, что российская сторона вынуждена принимать контрмеры, т. е. ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. «Ситуация напрягает», – пояснил президент.

Путин признался, что не всегда понимает логику партнеров. «Иногда складывается впечатление, что нужно держать в повиновении и наладить дисциплину в своем собственном западном так называемом атлантическом лагере. Для этого нужен внешний враг. При всех опасениях, Иран на это не очень тянет», – добавил Путин.