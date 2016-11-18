МИД Литвы: Россия – это не сверхдержава, а сверхпроблема

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс опасается, что президент Владимир Путин еще до вступления Дональда Трампа в должность президента США попробует испытать военную готовность и дипломатическую решимость НАТО. В интервью BBC он сказал, что опасается за будущее Балтии и Алеппо. «Россия - это не сверхдержава, это сверхпроблема», - считает министр.

Линкявичюс напомнил, что администрация Дональда Трампа начнет управлять США только во второй половине января. «Я испытываю большие опасения по поводу этого периода - не только из-за близлежащих регионов, но и из-за Алеппо, который, надеюсь, к тому времени еще не сотрут с лица земли», - добавил он.

В Литве обеспокоены укреплением военных баз в Калининграде, добавляет ВВС.

«Лучше всего Россию понимают страны-соседи, - заявил корпорации оппозиционный политик Габриэлюс Ландсбергис. - Я все еще помню из детства шум танков, шедших по улицам Вильнюса, так что даже мое поколение - а мне 34 - все еще помнит, когда русские были здесь как советская армия. Но это были русские войска, и они нападали на нас, поэтому наивными в этом отношении нас называть нельзя».