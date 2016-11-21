Первый мэр Иннополиса подал в отставку

Мэр татарстанского наукограда Иннополис Егор Иванов подал в отставку. Он написал заявление по собственному желанию, сообщили в пресс-службе города.

«В ближайшее время сход граждан должен принять ее, а также выбрать нового мэра города», - отметили в пресс-службе.

Иванов стал первым мэром Иннополиса 25 декабря 2014 г. Выборы нового главы города состоятся 24 ноября 2016 г. Мэром может стать любой житель Иннополиса, постоянно зарегистрированный в городе.

На данный момент население наукограда составляет около 2500 человек. Иннополис находится под Казанью. Его общая площадь составляет приблизительно 2200 га. Город рассчитан на проживание 155 000 человек, из которых 60 000 должны быть IT-специалисты.