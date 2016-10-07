Новые вызовы современных городов

Уже сегодня больше половины населения планеты живут в городских агломерациях, а в ближайшие 40 лет горожанами станут еще 3 млрд человек. Это означает, что человечеству предстоит строить примерно по городу-миллионнику в неделю. Обучаться технологиям развития и управления растущими мегаполисами нужно уже сейчас.

Футурологи уверены, что мир будущего – это мир городов: притягивая людей, они набирают все больший политический, экономический и социальный вес. Но если раньше градообразующую роль играли промышленные предприятия, то в постиндустриальном обществе в центре развития города оказался человек. Теперь город, чтобы быть конкурентоспособным, должен стать привлекательным для людей, которые захотят и смогут его развивать. «Вызов номер один – это миграция, – говорит изданию «Ведомости&» главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. – Работа с населением, привлечение самых интеллектуальных, интересных и активных людей. Повышение комфорта среды и насыщение ее функциями – это то, что решает сложности городского перенаселения».

Мегаполисы будущего – это компактные города со здоровой средой для обитания, работы и развлечений, говорил на Московском урбанистическом форуме Дэниэл Рингельштейн, директор по городскому планированию лондонского отделения архитектурного бюро Skidmore, Owings and Merrill. «Воздух – свежий и чистый, а вода – очищенная в рамках одной большой экосистемы, генерирующей ресурсы. Пешеходные мультифункциональные кварталы и удобная система транзитных маршрутов обеспечивают мобильность, независимую от топлива или владения собственным автомобилем», – говорит Рингельштейн.

Глобальные вызовы для развития городской инфраструктуры Экономические и структурные вызовы

Рост спроса на продукты питания

Рост благосостояние в развивающихся странах

Экономическая глобализация



Социальные вызовы

Социальное расслоение, бедность

Демографические проблемы

Урбанизация

Здоровье населения



Экологические и природно-ресурсные вызовы

Потеря биоразнообразия

Изменеие климата

Деградация агроэкосистем

Истощение природных ресурсов



Ценностные вызовы

Неприятие обществом новых институтов

Неприятие обществом новых технологий

Этические дилеммы



Технологические вызовы

Переход к новой технологической волне

Потребность в научно-технических новшествах

Проблемы надежности производственных систем



Политические и институциональные вызовы

Биобезопасность

Продовольственная безопасность

Энергетическая безопасность



Источник: Международный научно-образовательный Форсайт-центр Института статистических исследований и экономики знаний при НИУ ВШЭ

Компактный город

В XX в. было построено больше зданий и инфраструктурных объектов, чем за предыдущие 2000 лет, подсчитала консалтинговая компания PwC. Неудивительно, что часто это происходило спонтанно и бессистемно. В противовес хаотичной и расползающейся городской застройке появилось понятие компактного города, в котором природные, человеческие и территориальные ресурсы используются максимально эффективно.

Мегаполис может «непротиворечиво» расти за счет строительства в его составе новых компактных городов численностью от 20 000 до 70 000 человек, считает Александр Долгин, председатель совета директоров Urban Group.

Один из примеров – Масдар-Сити в 14 км от Абу-Даби (ОАЭ), в котором живут 55 000–60 000 человек. Этот проект экологического города разработало бюро британского архитектора Нормана Фостера. Его концепция предполагает создание первого в истории города с устойчивой экологической средой, системой переработки отходов, обеспечением возобновляемыми источниками энергии. Масдар-Сити можно назвать полигоном для экспериментов, цель которых – выведение «формулы идеального города», где потребность в использовании транспорта минимальна, выбросы углерода сокращены, а вся среда максимально насыщена и соответствует по масштабу человеку. «Организующие принципы – ориентация, интеграция многофункциональности, наличие кластеров с приоритетом пешехода, узкие улицы, малоэтажная застройка, высокая плотность, высокотехнологичные здания», – говорил на Московском урбанистическом форуме 2016 Энтони Мэллоуз, исполнительный директор Masdar City. Подобные технологичные города будущего сейчас строятся не только в Арабских Эмиратах, но и, например, в Китае и Южной Корее.

В России единственным городом, который по размеру и уровню инновационности можно сравнивать с мировыми примерами, пожалуй, можно считать лишь Сколково (другой проект – татарстанский Иннополис – уступает Сколково по масштабу). Но и Сколково сталкивается с теми же проблемами, что и все остальные города, вырастающие вблизи Москвы: перегруженность дорог, сетей, общественного транспорта, ужасный трафик, расслоение, неоднородность окружения, миграция и т. д.

Главная сложность в строительстве городов с нуля – создать за короткий промежуток времени богатую и насыщенную среду для жизни, в традиционных городах это продолжалось веками, говорит архитектор Максим Атаянц, автор концепции «Городов для жизни» Urban Group.

Ключевой вопрос развития городов сегодня звучит так: как сформировать в городах качественную во всех отношениях среду, привести к компактной модели, поддерживать ее в условиях неизбежного увеличения плотности – и при этом не уменьшить зеленые территории и научиться всем этим эффективно управлять?

Полицентричный город

Чтобы развитие было «устойчиво устойчивым», городу необходимы точки опоры – точки роста, магниты притяжения горожан. Стать такими магнитами могут места концентрации разнообразных общественных функций. Территорию вокруг каждого из таких магнитов – с учетом часто уже сложившейся застройки – гораздо проще привести в соответствие принципам компактности, чем целый город с одним ядром. Именно поэтому, например, первые этажи зданий в новой застройке делают коммерческими, т. е. доступными для малого бизнеса и дворовых инициатив (соседских центров, коворкингов и т. д.). Другой вариант – общественные пространства как объект притяжения (например, парки).

Девелоперы должны сфокусироваться на комплексном зонировании территории жилых кварталов с учетом потребностей разных групп жителей, уверен Олег Шапиро, архитектор и партнер бюро Wowhaus. «Отрадно, что в Москве ситуация развивается в этом направлении <...> Появились застройщики, которые отказываются от части площади под застройку, обустраивая там, например, парк», – говорит он.

Но, чтобы подход, ориентированный на человека, работал, застройка, во-первых, должна быть не точечной, а исключительно комплексной, а во-вторых, охватывать относительно масштабные территории. А в большинстве крупных городов, в том числе и в Москве, подходящих по размеру участков практически не осталось.

Главный ресурс для появления таких участков – высвобождение промзон. Например, в российской столице они занимают 18 800 га – 17% общей площади города в старых границах. Высвобождая промзоны, города создают «огромный ресурс для комфортной жизни», говорит Шапиро. Застройка таких территорий позволяет сформировать в отдельно взятом квартале не только офисно-жилой и рекреационный, но и, например, культурный кластер – с музеем, выставочной галереей, концертным залом. Такие районы – самые реальные кандидаты на роль новых центров полицентричного города. Сейчас в Москве ведутся работы примерно по 10 масштабным проектам в промзонах, от 19 га («ПСН груп», проект Sreda) до 390 га (проект «ЗИЛАРТ» группы ЛСР).

Город без машин

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при текущей динамике к 2030 г. транспортные аварии могут подняться с девятого на пятое место среди причин преждевременной смертности.

Вместо попыток построить «нужное» количество дорог города вкладывают в развитие новых видов общественного транспорта – например, в беспилотные поезда, электрички метро и даже автобусы. А после Петербургского международного экономического форума, который состоялся в июне, в России заговорили о революционной технологии Hyperloop, победившей сопротивление: капсула с пассажиром движется по заполненной вакуумом трубе со скоростью до 1200 км/ч. Выбросы и энергопотребление у этого зеленого вида транспорта минимальны, а труба может проходить под землей или в воздухе. Предполагается, что Hyperloop Technologies и группа «Сумма» вместе разработают предварительное технико-экономическое обоснование проекта пассажирского транспортного маршрута для Москвы.

Но кроме изучения возможности внедрить передовые виды транспорта власти городов развивают и более традиционные. Например, 10 сентября 2016 г. в Москве запущено Малое кольцо железной дороги (МКЖД) общей протяженностью 54 км – по сути, это наземное метро. Кроме решения транспортной проблемы МКЖД будет способствовать развитию территорий вокруг, рассчитывает вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

Но до практически полного отказа от автомобилей, как это планирует сделать Барселона, превратив в пешеходные 60% центральных улиц, Москве еще далеко. Пересесть на общественный транспорт готовы только треть жителей города, еще треть – оплачивать парковку в центре, а 17% вообще не приемлют ни одной из предложенных мер по пересадке на общественный транспорт.

Зеленый город

Экологические вызовы выходят на первый план, и внедрения только лишь технологий зеленого строительства уже недостаточно.

В Испании, например, ответом на этот вызов стал проект «Пешеходная Барселона». Это не только дань модным идеям урбанизма: исследования местного Centro de Investigacion en Epidemiologia Ambiental (Creal) показывают, что загрязнение воздуха в городе ежегодно становится причиной 3500 преждевременных смертей его жителей, а также нескольких десятков тысяч «лишних» заболеваний астмой и приступов бронхита.

Возможно, спасти растущие города могли бы растения. Смешанный лес площадью 0,2 га способен производить в час 62,5 кг чистейшего воздуха (достаточно для 1800 человек), поглощать 92 кг углекислого газа и понижать температуру примерно на 5 градусов, подсчитали ученые института Terrain в Граце. ВОЗ рекомендует высаживать в городах хотя бы 9 кв. м зеленых насаждений на человека. В Лондоне этот показатель равен 27 кв. м, в Амстердаме – 87,5 кв. м, в Москве – 20,2 кв. м.

Прогрессивные проекты зданий теперь предусматривают интеграцию зелени практически непосредственно в строительные конструкции. Таковы, например, большинство из 23 проектов, участвовавших в конкурсе на «переосмысление Парижа», итоги которого подвели в феврале 2016 г. А башни Bosco Verticale в Милане по проекту Стефано Боэри доказали всему миру, что 2000 кустарников и 900 деревьев на фасадах небоскребов – реальность, причем если высадить их все привычно «по горизонтали», то получится почти целый гектар леса.

Джеймс Ренси и Дэн Бараш вырастили почти что тропический сад в заброшенном нью-йоркском трамвайном депо под землей. В проекте Low Line они использовали специальную систему параболических зеркал для накопления и перенаправления света. Рассмотреть возможность использовать эту технологию для подземных переходов пообещали и московские власти.

Умный город

«Со временем городские процессы и инфраструктура усложняются, и старыми методами работать с ними невозможно, – говорит Олег Майданский, руководитель направления интеллектуальных городских систем компании КРОК, крупного поставщика IT-услуг. – Нужно непрерывно обрабатывать огромный объем информации – без соответствующих IT- и инженерных решений уже не обойтись». Так появились концепции Smart City (умный город) и Data Driven City (город, управляемый данными).

Smart City не только сокращает расходы и оптимизирует потребление ресурсов, но и делает город безопаснее для жителей: снижает риски ДТП, предсказывает всплески преступности в тех или иных районах, вычисляет места повышенной пожароопасности. Благодаря анализу больших данных (в том числе от мобильных операторов и систем видеонаблюдения о перемещениях, а также со специально устанавливаемых датчиков), умным можно сделать буквально все.

Активнее всего возможности Smart City используются в управлении транспортными системами: светофоры регулируют трафик так, чтобы минимизировать заторы; табло на остановках и приложения в телефоне выводят информацию о движении автобусов и троллейбусов и т. д.

Барселона первой внедрила умный паркинг: датчики под асфальтом автоматически подсчитывают количество свободных мест на разных участках парковки. А в Сиднее система контроля SCATS на 11 000 перекрестков не только адаптирует свою работу к ситуации на дорогах, но и дает приоритет общественному и экстренному транспорту.

Кроме транспорта умные системы внедряют в управлении водой, электросетями и даже сбором мусора.

Лучший в третьем мире

С точки зрения специалистов, Москва демонстрирует впечатляющие успехи в поиске ответов на вызовы: в ежегодном исследовании городов семи ведущих стран с развивающейся экономикой, которое проводит PwC, Москва впервые заняла в итоговом рейтинге первое место, опередив конкурентов по пяти индикаторам из 10. Москва опережает Пекин и Стамбул в вопросах интеллектуального капитала и инноваций, находится на одном уровне с китайской столицей по уровню технологической готовности, обгоняет Пекин, Мехико и Стамбул в вопросах транспорта и инфраструктуры, находится на первом месте по критерию устойчивого развития и окружающей среды, а также по показателям демографии и приспособленности к жизни. Второе место в рейтинге занял Пекин, третье – Мехико.

Правда, у москвичей представление о результатах развития города другое. По данным PwC, лишь 13% жителей никогда не задумывались о переезде, а 31% мечтает переехать в любой другой город из-за «желания жить в более комфортной среде». Но комфорт, как показывают те же опросы, – понятие очень субъективное. Для кого-то это отсутствие шума, для кого-то – наличие парка под боком, кому-то не хватает детской площадки во дворе. &