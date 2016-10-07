Позитивные города

Единой федеральной политики развития городов в России нет. В мировой урбанистике главные тенденции сегодня – ограничение роста городов и создание среды, комфортной для всех

Одним из самых комфортных для проживания в мире считается город Куритиба на юге Бразилии. Его особенность – пояс заповедников живой природы, настоящих лесов, воссозданных в городской черте. «Они дают городу прямой контакт с жизнью, а значит, оживляют его», – говорит Павел Лукша, профессор «Сколково».

На каждого жителя в Куритибе приходится сейчас около 65 кв. м зеленых насаждений, хотя еще в начале 1970-х было 0,5 кв. м. Возглавили процесс массового озеленения городские власти, но шло оно общественными силами. Под девизом сознательности прошел здесь и переход к раздельному сбору мусора: в 80-х гг. во всех школах начали учить детей сортировать отходы, и сейчас раздельно собирается около 70%.

Автор превращения города бедноты и бараков в третий по значимости город Бразилии – тогдашний мэр Жайми Лернер, считавший, что «оживить можно любое место». Комфортная среда – это «производное от культуры», говорит Петр Иванов из Школы урбанистики ВШЭ.

Власть и город

Российские города оказались в «ценностном вакууме», констатируют эксперты «Сколково». Города зависят от девелопмента, находясь в вечной погоне за стройкой и торговлей, а успешность измеряется количеством квадратных метров жилья, километров дорог и т. д.

«Никакими современными критериями оценки благосостояния жителей большинство российских городов не пользуется, не встраивает их в стратегии развития», – говорит изданию «Ведомости&» президент «Сколково» Андрей Шаронов. Уходя от советской административно-плановой системы развития городов, российские власти так и не дошли до современных западных приоритетов создания комфортных для всех, мобильных, устойчивых, насыщенных городов. Федеральной городской политики у России до сих пор нет.

Эксперты урбанистической программы ООН Habitat перечисляют несколько основных элементов развития комфортных городов: оптимизация плотности застройки, улучшение системы общественного транспорта, поощрение перемещений на велосипеде, увеличение пешеходных зон, уменьшение теплового пятна, устойчивый городской дизайн (зеленые крыши, фасады и др.), ресурсоэффективные здания, умное и эффективное городское управление.

Рецепты счастья

Одним из главных пространств для урбанистических экспериментов в России стала Москва. В результате успешное благоустройство парков соседствует с «пластмассовым» благоустройством центральных улиц, а дизайнерские фестивали – с панельной однообразной мегазастройкой. «Создание интересной, аутентичной, комфортной среды – это и есть создание живого города», – объясняет главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Успешные города, по его словам, сочетают богатую культурную, образовательную и общественную активность с удобной инфраструктурой и комфортной средой.

Пионерами «движения к лучшему» стали владельцы небольших промзон («Винзавод», Artplay и др.). Генплан Москвы предусматривает редевелопмент под жилую застройку 4300 га промзон, в том числе огромных – ЗиЛа, территории завода «Серп и молот», Карачаровского механического завода, Тушинского аэродрома.

Креативный подход, внедренный в небольших промзонах, прижился при реорганизации промышленных территорий. Так, О1 Properties, собственник кондитерской фабрики «Большевик», бывший мукомольный цех превратила в Музей русского импрессионизма. «Музей станет точкой притяжения для арендаторов, туристов и москвичей», – надеется пиар-директор компании Наталья Шлюева. На территории строящегося проекта «ЗИЛАРТ» (бывший завод ЗиЛ, застройщик ЛСР) появится филиал санкт-петербургского Эрмитажа, а пока на гигантских стенах реализуют свои смелые замыслы уличные художники. На территории будущего жилого района на месте завода «Серп и молот» открылся арт-парк «Символ».

Вне промзон локальные города счастья строятся уже более 10 лет. Пионерами позитивного мышления в жилой застройке были «Крост» и Urban Group. Привлечение звезд архитектуры, монолитное строительство, реализация концепций «Двор без машин», «Безопасное пространство для всех» и прочих «приятностей» когда-то казались неоправданно затратными. «Появляется новая категория заказчиков, которые поездили по миру и знают, что может быть хорошо, красиво, качественно», – говорит Евгений Спиряков из «Технониколь».

Вложения в качественное благоустройство дворов составляют, по словам заместителя гендиректора концерна «Крост» Марины Резвовой, 7–10% от себестоимости строительства. Концептуальные проекты обходятся застройщикам дороже на 5–10% стандартных, говорит Леонард Блинов, заместитель генерального директора Urban Group, но и продавать помогают на 10–20% быстрее.

Тиражировать и масштабировать

Столичные власти работу над созданием комфортной среды начали с парков. В начале работ по модернизации ЦПКиО им. Горького парк в год посещало примерно 3,7 млн человек. К середине 2016 г. – уже 13,5 млн человек, рассказывала телеканалу M24 директор парка Елена Тюняева. С 2011 г. постепенно начались работы в 14 других парках и 8 музеях-усадьбах Москвы: избавлялись от самостроя, устраивали детские, спортивные, танцевальные площадки, точки WiFi, строили скейт-парки, летние кинотеатры, прокладывали лыжни и велодорожки и т. д. Посещаемость парков выросла после реконструкции в среднем на 40%, а некоторых, например «Сокольников», – в разы (данные департамента культуры Москвы).

Следующий шаг – набережные: в 2014 г. была принята программа комплексного благоустройства в общей сложности более 200 км набережных Москвы-реки до 2035 г. Помимо повышения комфорта для горожан – пешеходных прогулочных зон, велосипедных дорожек и «открытия» ранее заброшенных и промышленных участков – Москва преследует и вполне коммерческие цели: в зоне проектирования – более 10 000 га территории. А вид на воду поднимает стоимость окружающей недвижимости на 20–30%.

Дружелюбные спальные районы

Даже морально устаревшие районы панельной застройки можно переделать в более позитивные, говорит изданию «Ведомости&» Мартин Стокли, председатель экспертной группы дизайн-бюро Places Matter!, член комиссии по вопросам исторического наследия Великобритании. Для этого потребуются «хорошие инженеры и архитекторы, которые смогут творчески переработать ландшафт и внешний вид элементов инфраструктуры».

По этой логике, московская программа массовой реконструкции домов 60–70–80-х годов рождения вполне способна изменить настроение и атмосферу района. «Старые дома утепляли во всех округах Москвы, монтировали новые фасады, ставили окна. И если все выполнено правильно, без нарушений технологии, то они еще лет 50 спокойно простоят», – считает Спиряков.

«Жилые районы должны быть самодостаточными», – уверен Амир Идиатулин, гендиректор архитектурной студии IND Architects. А значит, полицентричными: там должны быть деловые центры, коворкинги, культурные и соседские центры, музеи, библиотеки, центры образования.

«Любую лягушку можно превратить в принцессу, главное, чтобы ее поцеловал принц, – сказал архитектор Жайми Лернер, бывший мэр Куритибы, на Пермском экономическом форуме. – В каждом городе есть проблемы, но у каждого города должна быть мечта, которой нужно помочь реализоваться». &