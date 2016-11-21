Суд взыскал с украинского «Антонова» 180 млн рублей в пользу Минобороны России

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования российского Минобороны, постановив взыскать с украинского предприятия «Антонов» 180,2 млн руб. неустойки.

Российское министерство подало иск к «Антонову» в июле прошлого года на общую сумму 357,4 млн руб.

Согласно материалам дела, в 1989 г. ведомство и предприятие заключили договор по строительству самолета Ан-70, но работы выполнены не были.

В 2015 г. украинское правительство прекратило военно-техническое сотрудничество с Москвой. Концерн «Антонов» был выведен из совместного украино-российского предприятия «ОАК-Антонов» и вошел в состав «Укроборонпрома».