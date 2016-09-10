«Антонов» прекратил сборку самолетов из-за разрыва кооперации с Россией

В текущем году украинский концерн «Антонов» не сможет выпустить ни одного самолета из-за прекращения сотрудничества с российскими предприятиями. Об этом заявил официальный представитель концерна Андрей Хаустов.

По его словам, необходимые запчасти закончились еще в 2015 г., тогда авиаконцерн выпустил всего два самолета — Ан-148 и Ан-158.

В июне этого года сообщалось о том, что на базе «Антонова» украинский госконцерн «Укроборонпром» создал самолетостроительный кластер – «Украинская авиастроительная корпорация». В концерне тогда заявляли, что кластер поможет «сделать украинскую авиационную отрасль единым мощным механизмом с четкой координацией развития».