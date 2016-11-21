Служба безопасности Украины похитила в Крыму двух российских военных

Украинская служба безопасности (СБУ) похитила в Крыму двух российских военных и вывезла их на территорию Николаевской области Украины, сообщает Минобороны России.

«20 ноября около 13.00 мск сотрудниками службы безопасности Украины были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области (Украина) российские военнослужащие: прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич и младший сержант контрактной службы Баранов Александр Вячеславович», - уточнили в российском министерстве.

Украинские спецслужбы пытаются сфабриковать против Баранова и Одинцова уголовное дело за якобы совершенные преступления против Украины. В российском ведомстве не исключают, что для получения «нужных» показаний на похищенных могут оказывать психологическое и физическое давление.