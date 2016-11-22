Трамп рассказал о планах на первые 100 дней своей работы

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение, в котором рассказал о первоочередных шагах своей администрации после его инаугурации. Главный принцип провозглашенной Трампом политики – «Америка на первом месте». Его цель– «снова сделать Америку великой для каждого», что подразумевает создание рабочих мест и заботу о благосостоянии населения.

Первым пунктом в плане Трампа значится выход из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Трамп считает, что оно является «потенциальной катастрофой» для США и намерен заменить этот экономический союз честными двусторонними торговыми сделками, которые вернут американцам рабочие места и производство. Выйти из соглашения Трамп обещал еще в ходе предвыборной кампании.

Трамп намерен снять ограничения на производство углеводородов, включая энергоресурсы на шельфе и уголь. Это также создаст «миллионы высокооплачиваемых рабочих мест», подчеркнул избранный президент.

В области регулирования Трамп провозгласил принцип отмены двух старых правил при введении в действие одного нового.

Еще одной первоочередной мерой станет укрепление национальной безопасности, включая разработку «всеобъемлющего плана для защиты жизненно важной инфраструктуры Америки от кибератак а также всех других видов атак».

Как и обещал Трамп в ходе предвыборной кампании, он намерен ужесточить миграционную политику, в частности, расследовать все нарушения визовых программ, которые ущемляют американских рабочих.

В рамках реализации плана «осуши болото» Трамп пообещал ввести для отставных чиновников пятилетний запрет на лоббизм в США и пожизненный на продвижение интересов иностранных государств.

Все эти меры, по словам Трампа, должны служить «реформированию Вашингтона» и «созданию среднего класса».