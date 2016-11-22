СБУ объяснила причины задержания двух российских военных

Служба безопасности Украины подтвердила факт задержания на границе с Крымом двух российских военных, передает «Интерфакс». Ранее о похищении в Крыму и вывозе на территорию Украины российских военнослужащих – прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной группы Александра Баранова – сообщили в российском Минобороны.

В СБУ пояснили, что задержанных военных они считают дезертирами и государственными изменниками – расследование по соответствующим статьям уголовного кодекса ведется против них на Украине. «Речь идет о двух бывших украинских военных, которые изменили присяге и пошли служить (в 2014 г.) в российскую армию», - сообщили в ведомстве. Там настаивают, что похищения не было. Военные «были задержаны после пересечения границы на Чонгаре».

В российском Минобороны рассматривают действия украинских спецслужб как «очередную грубую провокацию» и требуют немедленного возвращения задержанных в Россию. «В настоящее время, по некоторым данным, украинскими спецслужбами предпринимаются попытки сфабриковать против Баранова и Одинцова уголовное преследование за якобы совершенные преступления против Украины. Не исключается, что для получения «нужных» признательных показаний на российских военнослужащих будет оказано психологическое и физическое давление», - заявляли в российском военном ведомстве.