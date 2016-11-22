Участникам кипрского урегулирования не удалось договориться о разделе территории

Последний раунд переговоров по кипрскому урегулированию завершился безрезультатно, сообщает Cyprus Mail. Переговоры между президентом Кипра Никосом Анастасиадесом и лидером турецких киприотов Мустафой Акынджи продолжались в швейцарском Мон-Пелерене два дня. В 1.30 утра вторника ООН констатировала завершение дискуссии и объяснила, что камнем преткновения стал территориальный вопрос. Стороны решили вернуться на остров и продолжить обдумывать дальнейшие пути развития диалога.

Стороны не смогли договориться о разделении зон контроля, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя правительства Кипра Никоса Христодулидиса. Он отметил, что в Никосии недовольны итогом встречи. Впрочем, источник в делегации сказал Sigmalive, что еще слишком рано говорить о провале урегулирования. Корреспондент Sigmalive сообщил, что к 1.00 стороны не смогли прийти к соглашению по количеству беженцев, которые смогут вернуться в свои дома, и о процентном соотношении территорий двух частей острова. В микроблоге администрации Акынджи появилась запись о том, что максималистский подход греческой стороны может положить конец попытке урегулирования.

7 ноября генсек ООН Пан Ги Мун говорил перед пятидневным раундом переговоров, что кипрское урегулирование уже близко, договоренность – на расстоянии вытянутой руки.