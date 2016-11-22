Бывший представитель СКР Маркин возглавил комитет РФС по работе с болельщиками

Бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин избран председателем комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, это решение было принято на заседании исполкома РФС. Затем это подтвердил руководитель РФС Виталий Мутко.

Маркин возглавлял управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ с 13 сентября 2007 г. по 6 октября 2016 г. Затем он стал первым заместителем гендиректора ПАО «Русгидро». По решению председателя СКР Александра Бастрыкина с середины октября Маркин включен в состав Общественного совета при комитете.