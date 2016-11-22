Песков прокомментировал размещение ракетных комплексов в Калининграде

Россия делает все необходимое для обеспечения своей безопасности в связи с экспансией в сторону ее границ со стороны НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о размещении в Калининградской области ракетных комплексов.

Он добавил, что «НАТО действительно является агрессивным блоком. Поэтому Россия делает все, что необходимо, для этого».

По словам Пескова, «Россия обладает всеми суверенными правами принимать необходимые меры на всей территории Российской Федерации».

В понедельник «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в Калининградской области развернут дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион», он вошел в состав ракетного соединения Балтфлота. По оценкам военных экспертов, в случае необходимости «Бастион» может закрыть выход из Датских проливов в Балтийское море для кораблей потенциального противника, а также закрыть все возможные цели на территории Польши.