Лавров прокомментировал задержание двух российских военных в Крыму

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «незаконной провокацией» задержание двоих российских военнослужащих в Крыму украинскими спецслужбами. По его словам, это спецслужбы совершили на территории России и в отношении российских граждан. «Этим занимаются наши правоохранительные органы», – цитирует чиновника ТАСС.

В штабе Черноморского флота агентству сообщили, что Служба безопасности Украины «похитила» двух военных 20 ноября на территории международного автомобильного пункта пропуска «Джанкой». Как сказал представитель штаба, там сотрудники СБУ через подставных лиц «заманили прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины». После того как они вышли за пределы российской территории, их задержали сотрудники СБУ и вывезли в Николаевскую область Украины.

Минобороны России сообщило о задержании Одинцова и Баранова вечером 21 ноября. В пресс-службе СБУ «Медиазоне» заявили, что их не вывозили из России, а задержали «на административной границе с Крымом» и что это дезертиры, которые перешли служить в российскую армию, изменив присяге. Представитель СБУ Елена Гитлянская сказала, что уголовные производства на Украине открыты против всех дезертиров.