Путин освободил Улюкаева от обязанностей управляющего от России в ЕБРР

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева от обязанностей управляющего от России в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и замуправляющего от России в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций, передает ТАСС.

Улюкаев занимал данные должности с 4 октября 2013 г.

Президент также исключил Улюкаева из состава комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса, военно-промышленной комиссии России и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России, а также из состава совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Ранее бывшего министра исключили из рабочей группы экономического совета при президенте России по направлению «Развитие инфраструктурных проектов в сфере транспорта» и комиссии по вопросам строительства космодрома «Восточный».