Новейший эсминец США Zumwalt сломался при прохождении через Панамский канал

Новейший американский миноносец Zumwalt при прохождении Панамского канала сломался. Его отбуксировали к побережью Панамы. В дальнейшем судну предстоит проделать путь до порта приписки - Сан-Диего, передает NavyTimes со ссылкой на заявление представителя ВМФ США.

Поломка предположительно связана с теплообменником комбинированного дизель-газотурбинного двигателя военного корабля.

На данный момент специалисты выясняют, сколько времени продлится ремонт. Корабль был введен в эксплуатацию 15 октября.