Минобороны ответило на обвинения в поставках топлива в Сирию в обход запрета ЕС

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал информацию Reuters о возможных нарушениях российскими танкерами санкций ЕС, передает ТАСС.

«Действующие внутри ЕС интриги, ограничения и санкции на поставку топлива в Сирийскую арабскую республику авиагруппы ВКС России, мягко говоря, не касаются. Хотел бы также напомнить британским журналистам, что Россия является одной из ведущих нефтедобывающих стран мира. Поэтому никакого дефицита топлива для авиации ВКС России, тем более когда это касается борьбы с международным терроризмом, у нас нет и даже не предвидится», - отметил он.

По мнению Конашенкова, британские журналисты могут не знать, что Россия, «как с недавних пор и Великобритания, не является членом ЕС».

Ранее Reuters со ссылкой на источники написало, что не менее двух российских танкеров были задействованы в поставках авиатоплива в Сирию через воды ЕС с заходом в греческие и кипрские порты. Поставки якобы происходили в обход брюссельских санкций.