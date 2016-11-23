Трамп пообещал не говорить о «перезагрузке» отношений с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал отказаться от термина «перезагрузка» в отношениях с Россией. Об этом он заявил на встрече с редакцией The New York Times. О перезагрузке отношений с Россией говорила экс-госсекретарь Хиллари Клингтон, но ее попытки оказались неудачны. «Я не буду использовать это термин после того, что произошло», - сказал Трамп.

Будущий хозяин Белого дома рассказал, что общался с российским президентом Владимиром Путиным после своего избрания, и заявил, что было бы «чудесно», если бы они смогли встретиться наедине. Ранее в СМИ звучали предположения, что Трамп может приехать в Россию еще до своего избрания, но на практике этот вопрос в телефонной беседе не поднимался. Конкретные сроки встречи не обсуждались, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ране Трамп заявлял о том, что было бы неплохо объединиться с Россией для борьбы с терроризмом, в частности в Сирии. В беседе с редакцией NYT внешнюю политику он затронул лишь в общих словах, заявив, что «нам придется положить конец тем безумствам, что продолжаются в Сирии».