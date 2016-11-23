Самолет Cathay Pacific экстренно сел в Новосибирске по пути из Лондона в Гонконг

В Новосибирске экстренно сел Boeing 777 авиакомпании Cathay Pacific, летевший из Лондона в Гонконг, сообщают информагентства. Это случилось в 7.20 в среду (3.20 мск), посадка была совершена по решению экипажа, сказали ТАСС и «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта «Толмачево». На борту было 214 пассажиров и 18 членов экипажа. «Пассажиры находятся в терминале международных авиалиний аэропорта, им предоставлены прохладительные напитки. В зависимости от решения авиакомпании пассажиры будут размещены в гостинице», - сказал сотрудник пресс-службы.

«По предварительной информации, причиной стало ложное срабатывание одного из датчиков», - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В «Толмачево» вылетел следователь Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, чтобы установить причины вынужденной посадки, сообщил ТАСС представитель управления.