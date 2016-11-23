В Тверском суде произошла потасовка сторонников обвиняемого журналиста РБК с приставами

В Тверской суд Москвы пришлось вызывать ОМОН из-за небольшой потасовки с приставами сторонников журналиста РБК Александра Соколова, которого судят по обвинению в экстремизме. Как сообщает «Интерфакс», на заседание пришли около 50 человек, в коридоре началась давка и люди стали возмущаться, что для заседания выделен небольшой зал. Приставы в итоге вывели из суда мужчину, снимавшего происходящее на видео, а также пытались задержать мать одного из обвиняемых.

23 ноября суд начинает рассматривать дело по существу. На скамье подсудимых кроме Соколова также бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин и его соратник Валерий Парфенов. Они обвиняются в создании экстремистской организации. По версии следствия, с 2011 г. Соколов был администратором сайта по проведению референдума, цели и задачи которого остались теми же, что и организации «Армия воли народа», признанной экстремистской в 2010 г. и запрещенной в России. Запрещенная организация, по мнению следователей, продолжала деятельность под видом инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть!» (ИГРП «ЗОВ»).

Соколов считает, что в его действиях не было состава преступления, а реальной причиной его уголовного преследования является его научная и журналистская деятельность, в частности антикоррупционные расследования деятельности госкорпораций «Роснано», «Ростех» и строительства объектов Олимпиады в Сочи и космодрома «Восточный».

Инициативная группа «ЗОВ» попала в разработку правоохранительных органов с июня 2014 г., напоминает РБК. Разоблачить ее помог оперативный сотрудник, который внедрился в ее ряды под видом жителя Крыма. Из переписки с участниками ИГРП он узнал, что группа занимается созданием инициативных групп в половине регионов страны для проведения референдума и принятия закона «О суде народа», сообщает портал. Разработка организации продолжалась до лета 2015 г., когда были арестованы подозреваемые, на которых указал агент.

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