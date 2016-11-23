Путин: Москва не ставит перед собой цель добиться снятия западных санкций

Перед Россией не стоит задача снять западные санкции, заявил президент России Владимир Путин. «Это должны решать наши партнеры в США и Западной Европе», - отметил он.

Так российский президент прокомментировал высказанный журналистами тезис, что положительная риторика в адрес России и со стороны победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, и со стороны лидеров праймериз во Франции говорит о наступлении нового периода отношений с Западом и появлении шанса снять санкции.

Путин напомнил, что в России всегда выступали за нормальные отношения и говорили, что любые ограничения в сфере торговли, в сфере экономического взаимодействия вредят всему международному экономическому порядку и наносят ущерб всем участникам международного общения в этой сфере.

Президент также приветствовал заявления лидеров праймериз во Франции о намерении восстановить отношения с Россией. Со своей стороны, сказала Путин, Москва будет всячески способствовать этому в рамках работы и с действующим руководством Франции, и с будущим.

Победившего в первом туре праймериз в партии «Республиканцы» во Франции Франсуа Фийона российский лидер охарактеризовал как жесткого переговорщика и порядочного человека.