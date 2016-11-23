Ходорковский просит суд Ирландии разморозить 100 млн евро

Экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский обратился в Окружной суд Ирландии с заявлением о разморозке средств двух инвестиционных фондов, которые находятся на территории страны. Сумма замороженных средств составляет $100 млн. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Ходорковского, который является одним из бенефициаров этих фондов.

Как отмечается в сообщении на сайте, эти деньги были заморожены в 2011 г. в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма по запросу ирландского Бюро по расследованию экономических преступлений. Это произошло в период нахождения Ходорковского в тюрьме.

Слушания в суде начались 21 ноября. Как заявил представитель ирландской полиции в суде Майкл Макдауэлл в комментарии газете The Irish Times, следящей за ходом разбирательства, 100 млн евро - это дивиденды ЮКОСа от сделок по обратному выкупу акций компанией у акционеров в 2002 и 2003 гг.

Как подозревают финансовые спецслужбы в Ирландии, эти средства могут иметь отношение к преступным схемам, о которых говорилось в приговоре суда в России по делу ЮКОСа. По словам Макдауэлла, в настоящий момент Ходорковский явлется потенциальным подозреваемым, однако решение может принимать только главный прокурор Ирландии, отмечает РБК.