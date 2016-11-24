Высокий суд Англии и Уэльса арестовал имущество экс-главы НПО «Космос» – «Коммерсантъ»

Экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый в хищениях и невозврате кредитов Банку Москвы, испытал на себе британское правосудие, пишет «Коммерсантъ». 16 ноября юристы Банка Москвы обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с ходатайством о выдаче исполнительного листа для ареста принадлежащего ему ценного имущества. Ранее британский суд признал решение российского Мещанского суда и постановил, что Черняков должен банку 195 236 млн фунтов. Он выступал поручителем по кредитам, бравшимся у Банка Москвы НПО «Комос» на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице. Также суд постановил выплатить представителям истца 420 000 фунтов на юридические издержки.

Разрешение на изъятие у Чернякова имущества было получено 21 ноября. Днем позже судебный пристав-исполнитель с представителями Банк Москвы, отправились по двум лондонским адресам Чернякова. Его с супругой удалось обнаружить в Кингстоне на арендованной вилле. Черняков отказался открыть приставам ворота, но им удалось прорваться на виллу вслед за садовником. Черняков убежал и заперся в доме. Садовник помог приставам открыть гараж, где стоял Rolls-Royce стоимостью около 100 000 фунтов, детская Ferrari, а также мотоцикл. Все это было арестовано.

Приставу пришлось получить в суде разрешение на использование физической силы, поскольку Черняков не открывал дверь. Только после этого экс-глава НПО «Космос» покинул дом. В итоге приставы изъяли еще один автомобиль – Mercedes Viano, несколько телевизоров, бытовую и офисную технику, а также предметы роскоши и дорогостоящее спиртное. Для погашения ущерба все это будет продано на аукционе.