Суд запретил публиковать в интернете информацию о способах подкупа

Суд Центрального района Красноярска запретил публиковать в интернете на территории России информацию о способах коммерческого подкупа и дачи откатов. Как сообщает «Интерфакс», этого добивался городской прокурор.

Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что такие инструкции были обнаружены на нескольких сайтах в русскоязычном сегменте интернета. Речь идет о статьях «Как грамотно давать откаты», «в которых раскрываются способы совершения действий, подпадающие под признаки уголовно наказуемых деяний», информирует надзорное ведомство. Доступ к сайтам ничем не ограничен, не нужно даже регистрироваться, изучить их содержание может любой.

В прокуратуре считают, что такая информация в открытом доступе мешает борьбе с коррупцией, подрывает авторитет государственной власти и создает в обществе предпосылки к совершению коррупционных преступлений.

Суд рассмотрел иск прокурора и признал запрещенной к распространению информацию в интернете об откатах.