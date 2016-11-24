Володин выдвинут на должность председателя Парламентской ассамблеи ОДКБ

Совет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рекомендовал кандидатуру спикера Госдумы Вячеслава Володина на должность председателя Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Вице-спикер ПА ОДКБ Юрий Воробьев сообщил, что решение о выдвижении Володина было принято единогласно. Кандидатура Володина должна быть утверждена сегодня в ходе пленарного заседания ПА ОДКБ.

Ранее источник в думской делегации сообщил «Ведомостям», что каких-либо реформ в организации в связи с избранием Володина не планируется.