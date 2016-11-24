Два человека погибли в результате взрыва газопровода в Назрани

На стройке в Назрани произошел взрыв газопровода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах Ингушетии. По предварительным данным, в результате погибли два человека, еще трое пострадали.

«По предварительной информации, взрыв произошел в результате повреждения газопровода во время проведения строительных работ на одной из улиц в Назрани. В результате взрыва два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы с различными травмами в республиканскую больницу», – сказал собеседник агенства.

На месте происшествия работают спасатели. В больнице сообщили, что один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Информацию о гибели двух человек официальные источники не подтвердили.