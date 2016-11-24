Спикер Европарламента Шульц решил вернуться в политику Германии

Спикер Европарламента Мартин Шульц не будет больше претендовать на пост в структурах Евросоюза. Об этом политик, член Социал-демократической партии ФРГ заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle. Он подтвердил информацию СМИ о том, что СДПГ планирует включить его в партийный список от земли Северный Рейн - Вестфалия на выборах в бундестаг.

СДПГ рассматривает Шульца как возможного кандидата на пост канцлера ФРГ наряду с действующим вице-канцлером Зигмаром Габриэлем, решение будет принято в январе. Избранный кандидат станет конкурентом Ангелы Меркель, которая подтвердила планы выдвигаться в канцлеры на четвертый срок. DW добавляет, что также обсуждается возможность назначения Шульца министром иностранных дел после того, как в начале 2017 г. возглавляющий МИД Франк-Вальтер Штайнмайер может стать президентом Германии.