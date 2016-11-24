Путин провел кадровые перестановки в Росгвардии

Президент Владимир Путин назначил на должности в Росгвардию пятерых генерал-майоров полиции, сообщается на сайте временного информационного центра Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Начальником Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы стал генерал-майор полиции Леонид Веденов. Генерал-майор полиции Александр Грищенко назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления вневедомственной охраны. Руководителем департамента техники и вооружения стал генерал-майор Алексей Беззубиков. Генерал-майор Вячеслав Савкин занял должность заместителем руководителя финансово-экономического департамента. Первым заместителем командующего Сибирским округом Росгвардии стал генерал-майор Юрий Бочаров.

Путин подписал соответствующий указ 24 ноября 2016 г.