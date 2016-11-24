Графу «против всех» на выборах вводить не нужно – Памфилова

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выступает против введения в избирательном листе графы «против всех», передает ТАСС.

«Как один из авторов графы "против всех" еще в 90-е гг., я согласна, что, наверное, не стоит», - прокомментировала она слова профессора НИУ «Высшая школа экономики», предправления Центра политических технологий Бориса Макаренко.

Во время научно-практической конференции «Избирательная система России: опыт формирования и перспективы развития» он заявил, что восстанавливать на выборах графу «против всех» не стоит. «Выборы проводит государство... Оно не должно подсказывать нигилистическое поведение», - пояснил профессор.