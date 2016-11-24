Россияне увидели в деле Улюкаева признаки коррумпированности власти – «Левада-центр»

По данным опроса «Левада-центра», большая часть россиян (78%) слышали об аресте бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. При этом 30% опрошенных внимательно следят за развитием ситуации.

Почти половина респондентов (47%) считают, что арест министра «бросает тень» на премьер-министра Дмитрия Медведева. Меньшее число опрошенных (38%) полагают, что ситуация «бросает тень» и на президента Владимира Путина.

Треть опрошенных (36%) считают, что арест Улюкаева – это «начало серьезной борьбы с коррупцией в государственном аппарате», еще треть (30%) полагают, что это «отголосок борьбы за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками», каждый пятый (21%) назвал арест «началом наступления силовиков на экономический блок в правительстве».

При этом две трети опрошенных считают арест министра «проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти», 27% назвали это «единичным, нетипичным явлением для высшего руководства страны».

Опрос проводился 8-21 ноября 2016 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.