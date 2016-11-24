Премьер Турции осудил резолюцию Европарламента по российским СМИ

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил Евросоюз (ЕС) за попытку противодействовать российским СМИ, назвав это «нищетой демократии». Его слова приводит в четверг, 24 ноября, агентство «РИА Новости».

В среду, 23 ноября, стало известно, что Европарламент (ЕП) принял резолюцию о противодействии враждебной ЕС пропаганде, которая, как считают в Брюсселе, в частности исходит из России. Россия и неназванные другие государства в резолюции приводятся в списке источников пропаганды и дезинформации наряду с негосударственными формированиями, такими как «Исламское государство», «Аль-Каида» (обе запрещены в России) и другими.

Европарламент предупреждает, что «Кремль усилил пропаганду против ЕС с момента аннексии Крыма и начала гибридной войны в Донбассе», говорится в пресс-релизе ЕП.

Также в резолюции говорится, что «Кремль финансирует политические партии и другие организации в Евросоюзе», и выражается сожаление, что Россия поддерживает силы, которые выступают против единства ЕС - такие, как ультраправые и популисты.