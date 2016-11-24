Сайт «Мемориала» отключился после публикации данных о сотрудниках НКВД

Сайт правозащитной организации «Мемориал», на котором сегодня были опубликованы личные данные порядка 40 000 сотрудников НКВД времен «большого террора», перестал открываться.

«База перегружена, идёт работа над восстановлением работы», - сообщил «Интерфаксу» председатель правления международного «Мемориала» Арсений Рогинский.

База данных почти 40 000 сотрудников НКВД эпохи «Большого террора» опубликована на сайте общества «Мемориал». «На сайте "Мемориала" открыт доступ к справочнику А. Н. Жукова "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939"», - сообщил ранее «Интерфаксу» сопредседатель правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский.

По его словам, в справочнике представлены краткие данные о 39 950 сотрудниках НКВД, получивших специальные звания системы госбезопасности с момента их введения в 1935 г. до начала 1941 г.

Главным источником сведений для справочника стали приказы НКВД СССР по личному составу. В справочнике приведены номера и даты приказов о присвоении спецзваний и об увольнении из НКВД, сведения о занимаемой на момент увольнения должности, а также информация о полученных государственных наградах, отметил он.

Информация из приказов дополнена биографическими данными из других источников, в первую очередь о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также о подвергшихся репрессиям.

«Справочник будет полезен интересующимся советской историей. Так, в частности, с помощью справочника станет возможно атрибутировать множество сотрудников госбезопасности эпохи "Большого террора", известных до сих пор лишь по фамилии, - из подписей в следственных делах или из упоминаний в мемуарных текстах», - отметили в «Мемориале».