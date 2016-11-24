Песков назвал весьма чувствительной тему публикации данных о сотрудниках НКВД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию данных о сотрудниках Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР второй половины 1930-х гг. «Я оставлю без комментариев этот вопрос. Тема весьма чувствительная», – заявил Песков.

Ранее сообщалось, что международная правозащитная организация «Мемориал» опубликовала базу данных о 39 950 сотрудниках НКВД, которые получили специальные звания системы госбезопасности с момента их введения в 1935 г. до начала 1941 г.

В «Мемориале» считают, что справочник будет полезен тем, кто интересуется советской историей. С его помощью можно будет «атрибутировать множество сотрудников госбезопасности эпохи Большого террора», которые до сих пор были известны лишь по фамилии из подписей в следственных делах или из упоминаний в мемуарных текстах, отметили в организации.

По словам Пескова, «в этом вопросе мнения расходятся, существуют диаметральные точки зрения», сторонники которых «выступают весьма аргументированно».