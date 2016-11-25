Фийон: Политика Олланда в отношении России абсурдна и опасна

Политика действующего президента Франции Франсуа Олланда «в отношении России абсурдна», заявил экс-премьер Франсуа Фийон в ходе дебатов, предваряющих второй тур праймериз партии республиканцев. «Россия может стать опасной страной, если обращаться с ней так, как это делают сейчас», - приводит слова Фийона «Интерфакс». Политик уверен, что Россию подталкивают к радикализации, при этом он напомнил, что речь идет «о крупнейшей в мире стране, в которой огромное количество ядерного оружия».

«Настоящая опасность для Европы - это не Россия. Речь идет об экономической опасности, и она исходит от Азии. Неумно подталкивать Россию к сближению с Азией», - считает экс-премьер.

Фийон уверен, что «политика санкций в отношении России провалилась», а решением крымской проблемы могли бы стать «переговоры в рамках международного правого поля» между Москвой и Киевом. Экс-премьер также подчеркнул, что выполнения минских соглашений нужно добиваться не только от Москвы, но и от Киева. При этом он подчеркнул, что не поддерживает «аннексию Крыма Россией», хотя вопрос о независимости Косова считает «спорным».

Фийон считается фаворитом второго тура праймериз республиканцев, который пройдет в 27 ноября, и вероятным кандидатом в президенты на выборах 2017 г.