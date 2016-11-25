Российский корабль отбуксировал спасенное украинское судно к греческому острову

Корабль Военно-морского флота России отбуксировал спасенное в Средиземном море украинское судно к одному из греческих островов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

«Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" завершил спасательную операцию по буксировке терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна 097 на якорную стоянку в районе греческого острова Гавдос (30 миль южнее острова Крит)», – сказали в Минобороны России.

В ближайшее время судно с экипажем на борту будет передано спасательным службам Греции. Отмечается, что состояние членов экипажа украинского судна удовлетворительное.