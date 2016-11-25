Япония направила протест России из-за размещения ракет на Курилах

Япония направила протест России в связи с размещением российских противокорабельных ракет на южной части Курил, сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

«Протест был направлен по дипломатическим каналам 24 ноября. Усиление военного присутствия России на четырех северных островах не совместимо с нашей позицией в отношении этих островов, мы выражаем сожаление в связи с этим», - сообщили в ведомстве.

О планах усилить военную группировку на Курилах Минобороны сообщало еще в августе этого года. Кроме того, развитие военной инфраструктуры на островах Курильской гряды до 2020 г. назывались среди приоритетных государственных задач. Отмечалось, что кроме размещения ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» планируется создание пункта базирования Тихоокеанского флота на Курилах.

22 ноября стало известно, что Россия уже разместила ракеты на Курильских островах Кунашир и Итуруп (на два соседних, Шикотан и Хабомаи, претендует Япония).

«Бал» и «Бастион» – противокорабельные комплексы, но защитой побережья от десанта их функционал не исчерпывается. «Бастионы», как докладывал недавно министр обороны Сергей Шойгу президенту, способны поражать не только морские, но и наземные цели – на расстоянии 350 и 450 км соответственно.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что размещение ракетных комплексов на Курилах имеет обоснование, но оно не должно повлиять на переговоры с Токио, в том числе по проблематике мирного договора.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркивала, что целью размещения ракетного комплекса «Бастион» является укрепление национальной безопасности.