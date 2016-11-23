Песков: размещение ракет на Курилах не помешает переговорам с Японией

Размещение ракетных комплексов на Курилах имеет обоснование, но оно не должно повлиять на переговоры с Токио, в том числе по проблематике мирного договора. Как передает ТАСС, это сообщил 23 ноября пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Днем ранее газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта» сообщила, что Россия разместила на Кунашире и Итурупе береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». МИД Японии обещал уточнить эту информацию и принять соответствующие меры, сообщило Kyodo News.

Песков переадресовал журналистов в Минобороны за комментариями о размещении ракетных комплексов.

«Вместе с тем, с нашей точки зрения, безусловно, это не должно никак повлиять на стремительные тенденции, которые сейчас есть в наших двусторонних отношениях с Токио в плане очень тщательной подготовки предстоящего (15-16 декабря) визита президента Путина в Японию и продолжающихся контактов как в плане развития двусторонних отношений, особенно в сфере экономики, так и в плане переговоров по проблематике мирного договора», - добавил он.