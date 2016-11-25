Половина россиян считает арест Улюкаева показательной акцией – ВЦИОМ

Арест бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева вызвал широкий резонанс в обществе – о нем слышали 78% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Половина опрошенных (54%) считают арест бывшего министра показательной акцией, сведением счетов, а не проявлением реальной борьбы властей со взяточничеством (за этот вариант высказались лишь 30%).

При этом почти половина респондентов (46%) отметили результаты работы властей в сфере борьбы с коррупцией, но только 13% назвали их значимыми. Другая половина (47%) результатов борьбы с коррупцией не видит.