Навальному выплатили присужденные ЕСПЧ 48 000 евро

Политик Алексей Навальный получил 48 000 евро, которые ему присудил Европейский суд по правам человека из-за дела «Кировлеса», и теперь поедет на суд в Киров 5 декабря. Об этом он сообщил на своем сайте.

«Вчера пишу о том, что мне уже несколько месяцев не выплачивают положенные по суду деньги, поэтому я не поеду на суд в Киров, и сегодня утром деньги падают на счет», - написал Навальный. На сайте Навальный в подтверждение своих слов опубликовал платежное поручение о получении перевода в 3,419 млн руб.

Ранее Песков назвал газетной уткой сообщения о том, что представители администрации президента предлагали отпустить под домашний арест экс-губернатора Кировской области Никиту Белых в обмен на показания в отношении оппозиционера Алексея Навального по делу «Кировлеса». Песков также подчеркнул, что «ни администрация президента, ни ее сотрудники не имеют и не могут иметь отношения к ним [следственным действиям] и тем более не могут кому-то обещать, что кого-то откуда-то выпустят».

Рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова, которые обвиняются в хищении средств компании «Кировлес», назначено на 5 декабря. Как сообщил сам Навальный, первое заседание начнется в 9.00 5 декабря, его адвокаты узнали это от представителя суда 24 ноября в 8.30 мск.

16 ноября президиум Верховного суда отменил приговор Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Это решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, не отличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела.