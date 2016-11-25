«Дождь» сообщил о пропаже съемочной группы в Донбассе

Журналисты российского телеканала «Дождь» Сергей Ерженков и Василий Полонский пропали в Донецке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 25 ноября, на сайте телеканала.

Как говорится в сообщении, перед исчезновением Полонский рассказал редакции, что съемочная группа задержана министерством государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Вместе с тем на горячей линии МГБ «Дождю» заявили, что сегодня не было арестов со стороны ведомства.

На сайте «Дождя» говорится, что съемочная группа телеканала была аккредитована для работы в Донецке как в СБУ Украины, так и в министерстве информации ДНР. Границу республики корреспонденты прошли в четверг, 24 ноября, с территории Украины. Там журналисты собирались снять сюжеты для эфира и сайта «Дождя».

Накануне корреспонденты взяли интервью у бывшего секретаря Совета безопасности ДНР Александра Ходаковского. Он заявил в комментарии «Дождю», что «догадывается, что журналистов задержали для профилактической беседы, потому что пресс-секретарь Захарченко (глава ДНР) превысила свои полномочия и дала аккредитацию журналистам "Дождя" без ведома самого Захарченко».