В результате пожара в клубе во Львове пострадали 22 человека

В ночь на воскресенье в клубе в украинском городе Львове произошел пожар, сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области. Возгорание произошло на площади 50 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из помещения 250 человек. В результате пожара пострадали 22 человека, 14 из них были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Отмечается, что тушение пожара осложнялось сильным задымлением помещения и тем, что среди посетителей клуба началась сильная паника. Причина возникновения возгорания устанавливается.