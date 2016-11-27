Певец Александр Скляр попал под обстрел в Донбассе

Российский певец Александр Скляр попал под обстрел в Донбассе. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, который находился вместе с ним в этот момент.

«Сегодня у Александра Скляра боевое крещение – он был на передовой и попал под обстрел. Мы выезжали с ним на передовую, Александр раздавал свои диски ребятам, которые там служат. Засекли кортеж, началась стрельба из крупнокалиберного автоматического оружия», – сказал Захарченко.

По его словам, инцидент произошел в районе промзоны между городами Авдеевка и Ясиноватая, недалеко от Донецка. Пострадавших нет.