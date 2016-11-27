В Греции задержано спасенное российским кораблем украинское судно

Власти Греции задержали украинское грузовое судно, которое в пятницу, 25 ноября, к острову Крит отбуксировал российский корабль. Об этом сообщила греческая береговая охрана.

На следующий день судно, на борту которого находится большой груз сигарет, было отбуксировано из-за механической поломки в порт Палеохора района Ханья. Корабль выполнял рейс из Черногории в Ливан.

В охране пояснили, что судно задержано из-за груза. Власти нашли нарушения и предоставили таможне изучать законность перевозки. На это время судну запрещен выход из порта.