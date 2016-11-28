Песков прокомментировал ситуацию вокруг премии гендиректору «Почты России»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к вопросу о выплатах и размерах премий топ-менеджерам госкомпаний. По его словам, этот процесс регламентирован.

Таким образом Песков прокомментировал претензии Генпрокуратуры к гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову по поводу суммы полученных им премий.

«Какой-либо позиции на этот счет в настоящее время не сформулировано, мне известно, что есть вопросы у генеральной прокуратуры, вместе с тем, безусловно, механизмы выделения, расчеты и объемы выделяемых премий регламентированы, задокументированы, в данном случае есть точка зрения курирующего министерства - Минсвязи, и в этой истории не думаю, что должен каким-то образом иметь отношение Кремль, здесь нужно, безусловно, основываться на тех документах, которые имеются сейчас ", - приводит его слова "РИА Новости".

25 ноября Генпрокуратура потребовала завести уголовное дело в отношении Страшнова по факту злоупотребления полномочиями. В результате проверки ведомство выявило факт незаконной выплаты Страшнову вознаграждения в 2014 г. в размере 95,4 млн руб. Согласно оценке Генпрокуратуры, сумма вознаграждения должна была составить лишь 3,2 млн руб. Сам Страшнов назвал выплату себе бонуса законной.